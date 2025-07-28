На прошлой неделе в мужском теннисе завершились сразу три турнира – АТР 250 в Китцбюэле и Умаге, а также АТР 500 в Вашингтоне. Как следствие, появился обновленный рейтинг от Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Свитолина сохранила свою позицию, Костюк, Ястремская и Калинина откатились назад – рейтинг WTA

Победитель "пятисотника" австралиец Алекс де Минаур вернулся в топ-10, поднявшись сразу на 5 позиций и теперь идет восьмым. Его соперник по финалу – Алехандро Фокина – вообще установил личный рекорд и стал 19-м (прибавив +5).

Триумфатор турнира в Австрии Александр Бублик тоже поднялся на 5 ступенек и теперь идет 25-м. В свою очередь Лучано Дардери, который одержал победу в хорватском Умаге, стал 35-м в мировом рейтинге. Стоит упомянуть о вылете из топ-10 россиянина Андрея Рублева. Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис остался 48-м.

Что касается украинцев, то Виталий Сачко продолжает находиться на 212 позиции и остается единственным нашим земляком в топ-300. Олег Приходько и Александр Овчаренко поднялись каждый на одну позицию и занимают 315-ю и 380-ю позиции соответственно. Вадим Урсу, Алексей Крутых, Эрик Ваншельбойм и Юрий Джавакян минимально изменили свое расположение в пятой сотне рейтинга.

Рейтинг ATP (по состоянию на 28 июля):

1. Янник Синнер (Италия) – 12 030 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) – 8 600

3. Александр Зверев (Германия) – 6 030

4. Тейлор Фритц (США) – 5 135

5. Джек Дрейпер (Великобритания) – 4 650

6. Новак Джокович (Сербия) – 4 130

7. Бен Шелтон (США) – 3 520 (+1)

8. Алекс де Минаур (Австралия) – 3335 (+5)

9. Хольгер Руне (Дания) – 3 250

10. Лоренцо Музетти (Италия) – 3 195 (-3)

...

212. Виталий Сачко (Украина) – 259

315. Олег Приходько (Украина) – 159 (+1)

380. Александр Овчаренко (Украина) – 127 (+1)

418. Вадим Урсу (Украина) – 109 (-1)

443. Алексей Крутых (Украина) – 99 (+1)

464. Эрик Ваншельбойм (Украина) – 90 (+1)

482. Юрий Джавакян (Украина) – 84 (+1)

Муж Свитолиной выступил с откровенным заявлением относительно будущего после поражения в Торонто: "Очевидно, я буду уже старым"