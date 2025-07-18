"Дюбуа набрал ход, проявил отличную стойкость в бою с Джошуа. Но Усика невозможно выбить из колеи. Даже Фьюри не удалось сделать это. А я считаю его самым выдающимся в наши дни в этом умении", – заявил Хирн в комментарии The Stomping Ground.

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Также британский промоутер отметил ментальную устойчивость украинского чемпиона, вспомнив одну из последних битв взглядов с Даниэлем Дюбуа, когда британец провоцировал Усика криками ему в лицо.

"Видели, насколько хладнокровным был Александр в этом эпизоде? Этот момент склоняет меня в пользу Усика. Но не только он. Всегда ставлю на Усика, хотя и считаю Дюбуа реальной угрозой. Даниэль все-таки тот еще панчер. Уверенный в себе панчер.

Время (впрочем) никого не щадит. Не думаю, что оно догонит Усика именно в эту субботу. Да и не факт, что это будет именно время. Ведь если Дюбуа все же попадет, то это (будет) проблема. Если Дюбуа попадает в цель, то уже не имеет значения, насколько ты хорош", – дополнил Хирн.

Реванш Усик – Дюбуа состоится в субботу, 19 июля, в Лондоне.

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