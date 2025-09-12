"Почему спортсмены меняют гражданство? Бог его знает. Для меня это большая загадка. Нас с Олегом Верняевым не один раз приглашали в другие сборные. Давали квартиры, машины, суммы зарплат и премиальных называли, но мы даже понять не могли, как это – сменить Родину. Я здесь родился, я здесь и умру.

Магучих могла сменить гражданство – известно, кто предлагал большие деньги за это

Сейчас, возможно, у людей другие ценности, цели. У нас война, молодые ребята оставили привычную комфортную жизнь и защищают страну, большая благодарность им за возможность тренироваться и жить. А тех, кто меняет гражданство, я не понимаю", – сказал Сартинский в интервью Спорт 24.

Напомним, в прошлом году вспыхнула резонансная ситуация с Ильей Ковтуном. Спортсмен завоевал первую в карьере медаль с Украиной на Олимпийских играх-2024 в Париже, выиграв серебро в спортивной гимнастике. Впрочем, уже через полгода после этого Ковтун неожиданно начал процедуру получения гражданства Хорватии и в конце концов достиг своего.

Ковтун официально сменил гражданство Украины – гимнаст променял родную страну на Хорватию