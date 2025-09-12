"Давали квартиры, машины": тренера и звезду сборной Украины по гимнастике переманивали другие страны
Главный тренер сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадий Сартинский не понимает спортсменов, которые предали Родину.
"Почему спортсмены меняют гражданство? Бог его знает. Для меня это большая загадка. Нас с Олегом Верняевым не один раз приглашали в другие сборные. Давали квартиры, машины, суммы зарплат и премиальных называли, но мы даже понять не могли, как это – сменить Родину. Я здесь родился, я здесь и умру.
Сейчас, возможно, у людей другие ценности, цели. У нас война, молодые ребята оставили привычную комфортную жизнь и защищают страну, большая благодарность им за возможность тренироваться и жить. А тех, кто меняет гражданство, я не понимаю", – сказал Сартинский в интервью Спорт 24.
Напомним, в прошлом году вспыхнула резонансная ситуация с Ильей Ковтуном. Спортсмен завоевал первую в карьере медаль с Украиной на Олимпийских играх-2024 в Париже, выиграв серебро в спортивной гимнастике. Впрочем, уже через полгода после этого Ковтун неожиданно начал процедуру получения гражданства Хорватии и в конце концов достиг своего.
