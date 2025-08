Паркер, который имеет статус временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом дивизионе, исполнил хит Take On Me ("Дай мне шанс") легендарной норвежской поп-группы A-HA.

Возможный бой Усик – Паркер уже вызывает отказы – есть первые несогласные на его проведение

В видео своего исполнения Паркер передал "Привет" Александру Усику.

Как известно, сейчас у Александра Усика как абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона находятся все чемпионские пояса дивизиона. Паркер хочет встретиться с украинцем на ринге, после чего намерен завершить свою карьеру. Впрочем, возможен вариант, при котором Усик откажется от пояса WBO. Тогда это сделает Паркера безоговорочным чемпионом по этой версии – он получит титул без боя.

По мнению экспертов, для Усика поединок с Паркером не является приоритетным по многим факторам. Здесь речь идет и о престиже, и о финансовой составляющей боя.

"Это замечательный боксер": возможный соперник Усика рассказал, что нужно для победы над Александром