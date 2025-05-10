Состоялись очередные матчи плей-офф НБА 2024/25. Результат и отчет о матчах читайте в этой новости "Футбол 24".

Плей-офф НБА 2024/25

Индиана – Кливленд – 104:126 (32:32, 13:34, 34:31, 25:29)

Индиана ведет в серии 2:1

Денвер – Оклахома-Сити – 113:104 ОТ (22:28, 29:28, 29:27, 22:19, 11:2)

Денвер ведет в серии 2:1

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Клуб Кливленд в третьем матче серии с Индианой добился первой победы и сократил отставание.

Залогом победы Кавальерс стали 43 очка Донована Митчелла, который добавил к ним 9 подборов и пять ассистов. У Пэйсерс лучшим стал защитник Беннедикт Матурин – 23 очка и один подбор.

В ночь на 12 мая в Индианаполисе соперники встретятся в четвертый раз.

Судьба третьего матча между Денвером и Оклахома-Сити решилась только в овертайме. Дабл-дабл Николы Йокича (20 очков, 16 подборов, 6 передач) помог Наггетс выиграть и выйти в серии вперед.

За Тандер ударно сыграл Шей Гилджис-Александр, который также отметился дабл-даблом (18 очков, 13 подборов, 7 передач), но команде это не помогло.

В Денвере в ночь на 12 мая Денвер и Оклахома-Сити проведут четвертый поединок.

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