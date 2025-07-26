Известный боксерский инсайдер Дон Рафаэль не сдержал своих эмоций, комментируя слухи о том, что Александр Усик за реванш с Даниэлем Дюбуа получил гонорар в размере 132 миллионов долларов.

Усик заявил, что хотел бы изменить некоторые слова гимна Украины: "Они не соответствуют реальности жизни"

"Там, б...., идиоты. Усик заработал лишь малую часть от этого. Цифры взяты буквально из воздуха", – написал Рафаэль в сети Х.

Александр Усик 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли выиграл у Даниэля Дюбуа в реванше нокаутом в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона.

Fucking idiots out there. Usyk made a tiny fraction of that. Numbers made up out of literally nowhere. https://t.co/ypUKrCXCO6 — Dan Rafael (@DanRafael1) July 25, 2025

Экс-тренер легендарного Майка Тайсона назвал один бой Усика, который он не хотел бы увидеть