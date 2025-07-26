"Цифры взяты из воздуха": известный инсайдер сорвался на нецензурную брань, комментируя гонорар Усика за реванш с Дюбуа
Дон Рафаэль высказался о вероятном размере призовых украинца Александра Усика.
Известный боксерский инсайдер Дон Рафаэль не сдержал своих эмоций, комментируя слухи о том, что Александр Усик за реванш с Даниэлем Дюбуа получил гонорар в размере 132 миллионов долларов.
Усик заявил, что хотел бы изменить некоторые слова гимна Украины: "Они не соответствуют реальности жизни"
"Там, б...., идиоты. Усик заработал лишь малую часть от этого. Цифры взяты буквально из воздуха", – написал Рафаэль в сети Х.
Александр Усик 19 июля в Лондоне на стадионе Уэмбли выиграл у Даниэля Дюбуа в реванше нокаутом в пятом раунде и во второй раз стал абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона.
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