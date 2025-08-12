– Святослав Юрьевич, в одном из Facebook-обсуждений вы прямо указали на свое видение причины: “ребятам по***р”. А как тогда до этого дошло?

– Это комплексный вопрос и я не знаю деталей. Но то, что я слышал и видел, как федерация общается, как ведут себя игроки – оно давно к этому шло.

Черкасские Мавпы прокомментировали неприезд своих воспитанников в сборную Украины: "Это решение стало разочарованием"

Давайте будем откровенными и честными. Я очень сомневаюсь, что ребята, которые сейчас в NBA, они видят свою жизнь в Украине. Они сконцентрировались на Америке. Да, возможно, делают качество истории для помощи украинцам, которые переехали в США.

Но они не понимают одного – хорошо, что помогают людям, которые выехали, но уже же нужно уделять внимание украинскому (внутреннему) вопросу. Тут уже недоработки Федерации. Все наши ребята из-за границы – оторваны от реальности Украины. Они не представляют, как это – жить под обстрелами во время войны. Иностранцы не понимают этого и наши ребята уже тоже.

ФБУ могла бы сделать что-то, чтобы, например, здесь сыграть. Встреча, мастеркласс или сбор команды. Я понимаю, что им потом документы для выезда надо делать. Но в футболе это же делают, а баскетбольная и волейбольная федерации – нет? Почему? Не знаю.

– Но ведь сборная Украины по футболу тоже проводит домашние матчи заграницей?

– Тем не менее, Шахтер, Динамо и другие клубы ездят. А для сборной это организовать еще легче.

Посмотрите, как вести себя президент Федерации Михаил Бродский. Его не видно ни на одном мероприятии, он ни с кем не общается. А должен общаться с тренерами, детьми, проявлять лидерские качества. Вместо этого чувак просто живет заграницей. Он показывает пример. Вот и имеем результат. Это неудивительно, у меня в свое время тоже были проблемы с Федерацией, но я находил время доезжать, – сказал Медведенко в интервью Sport-Ехргеѕѕ.

Напомним, сборная Украины провела два матча в пре-квалификации к ЧМ-2027. Подопечные Айнарса Багатскиса уступили Швейцарии (64:66) и обыграли команду Словакии (80:71).

Бродский разнес отказников сборной Украины по баскетболу: "Имеет 4-миллионный контракт, а билет купить трудно"