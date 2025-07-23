Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих заявила, что у нее изменилось восприятие неудачных попыток после выступлений на международных турнирах.

"Да, (изменилось настроение), потому что понимаю: когда бегу, что-то делаю не то. Понимаю, что это даже близко не было к тому, чтобы перепрыгнуть. Поэтому есть такое впечатление.

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Думаю, это все у меня в голове. Мне надо настроиться и вернуться к своим предыдущим прыжкам за 2 метра. Ничего, все хорошо. Следующий старт в августе – готовимся там выступать", – сказала Магучих для Суспільне Спорт.

Напомним, Ярослава Магучих не выиграла три подряд этапа Бриллиантовой лиги. Более того, на последнем этапе соревнований в Лондоне украинка заняла четвертое место. До этого Ярослава Магучих последний раз финишировала вне топ-3 в 2022 году.

Добавим, что следующими соревнованиями для Магучих станет этап Бриллиантовой лиги в польской Силезии 16 августа. Ярослава гарантировала себе участие в финале серии, который состоится 27-28 августа в Цюрихе (Швейцария).

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