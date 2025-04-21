Украинский бывший чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик пообщался с журналистами и объяснил свое отношение к новостям о войне с Россией.

"Война уже более двух лет (идет 4-й год полномасштабной войны). Я даже перестал читать новости, потому что единственное, что ты там получаешь – это негатив. Это ужасно, и я поддерживаю свою страну настолько, насколько могу.

"Ты с медведем дрался, а не с человеком": украинский боксер побил более тяжелого на 35 килограммов – даже президент WBC поражен

Что я могу с этим поделать? Если бы мог это остановить – я бы остановил. Но, к сожалению, не могу", – цитирует боксера Boxing Scene.

Александр Гвоздик также рассказал, что его отец остался в Украине, и не хочет переезжать.

"Для него лучше жить там во время войны, чем переехать сюда, в США. Это его решение, и я не могу его заставить. Поэтому он в Украине, и, кажется, с ним все в порядке", – отметил спортсмен.

Напомним, что Александр Гвоздик – чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе (2018-2019 г.), бронзовый призер Олимпийских игр (2012), чемпион летней Универсиады (2013).

Гвоздик досрочно завершил поединок, нокаутировав американца в 3-м раунде – видео эффектного камбэка украинца