ЧМ-2025 по волейболу: результаты матчей третьего игрового дня и турнирная таблица первого тура
На ЧМ-2025 по волейболу полностью сыграны матчи первого тура. Результаты третьего игрового дня и турнирная таблица – в этой новости "Футбол 24+".
ЧМ-2025 по волейболу, мужчины, 3-й игровой день:
Аргентина - Финляндия - 3:2 (19:25, 18:25, 25:22, 25:22, 15:11)
Иран - Египет - 1:3 (17:25, 25:16, 23:25, 20:25)
Украина - Бельгия - 0:3 (16:25, 17:25, 22:25)
Сербия - Чехия - 0:3 (22:25, 23:25, 20:25)
Франция - Республика Корея - 3:0 (25:12, 25:18, 25:16)
Бразилия - Китай - 3:1 (19:25, 25:23, 25:22, 25:21)
Италия - Алжир - 3:0 (25:13, 25:22, 25:17)
Напомним, сборная Украины неудачно начала выступления на мировом первенстве, уступив Бельгии – 0:3.
Чемпионат мира-2025 по волейболу завершил третий игровой день, который принес полную расстановку сил в группах после первого тура. Расклад сил в группах выглядит так:
Группа А
Группа В
Группа С
Группа D
Группа E
Группа F
Группа G
Группа H
Матчи второго тура чемпионата мира начнутся в понедельник, 15 сентября. Сборная Украины свой следующий матч проведет против сборной Алжира 16 сентября.
