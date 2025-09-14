На ЧМ-2025 по волейболу полностью сыграны матчи первого тура. Результаты третьего игрового дня и турнирная таблица – в этой новости "Футбол 24+".

ЧМ-2025 по волейболу, мужчины, 3-й игровой день:

Аргентина - Финляндия - 3:2 (19:25, 18:25, 25:22, 25:22, 15:11)

Иран - Египет - 1:3 (17:25, 25:16, 23:25, 20:25)

Украина - Бельгия - 0:3 (16:25, 17:25, 22:25)

Сербия - Чехия - 0:3 (22:25, 23:25, 20:25)

Франция - Республика Корея - 3:0 (25:12, 25:18, 25:16)

Бразилия - Китай - 3:1 (19:25, 25:23, 25:22, 25:21)

Италия - Алжир - 3:0 (25:13, 25:22, 25:17)

Напомним, сборная Украины неудачно начала выступления на мировом первенстве, уступив Бельгии – 0:3.

Чемпионат мира-2025 по волейболу завершил третий игровой день, который принес полную расстановку сил в группах после первого тура. Расклад сил в группах выглядит так:

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Матчи второго тура чемпионата мира начнутся в понедельник, 15 сентября. Сборная Украины свой следующий матч проведет против сборной Алжира 16 сентября.

