На ЧМ-2025 по волейболу полностью сыграны очередные матчи. Результаты четвертого игрового дня и турнирная таблица – в этой новости "Футбол 24+".

ЧМ-2025 по волейболу, мужчины, 4-й игровой день:

Куба – Колумбия 3:0 (25:22, 25:21, 25:20)

Турция – Ливия 3:1 (25:18, 23:25, 25:14, 25:16)

Германия – Чили 3:0 (25:17, 25:23, 25:21)

Япония – Канада 0:3 (20:25, 23:25, 22:25)

Словения – Болгария 2:3 (19:25, 14:25, 25:18, 25:23. 13:15)

Нидерланды – Румыния 3:0 (25:23, 26:24, 26:24)

США – Португалия 3:0 (25:19, 25:22, 25:17)

Польша – Катар 3:0 (25:21, 25:14, 25:19)

ЧМ-2025 по волейболу: результаты матчей третьего игрового дня и турнирная таблица первого тура

На чемпионате мира-2025 по волейболу завершился очередной день группового этапа. Сборная Японии, которая неожиданно уступила Турции в первом туре, не сумела исправить положение. Во второй игре "самураи" уступили Канаде со счетом 0:3 по сетам. Таким образом, японцы после двух поражений потеряли все шансы на выход в плей-офф.

Еще одно громкое противостояние состоялось между Словенией и Болгарией. Команда Георгия Пранджиева в напряженной борьбе вырвала победу на тайбрейке – 3:2. Это уже вторая победа болгар, однако место в плей-офф они еще не гарантировали.

В то же время сразу пять команд уже досрочно забронировали себе путевки в 1/8 финала. Среди них – действующие чемпионы мира Польша, а также Нидерланды, США, Турция и Канада.

Группа B

Группа D

Группа E

Группа G

Второй тур чемпионата мира продолжится во вторник, 16 сентября. Именно в этот день свой матч проведет и сборная Украины – соперником станет Алжир. Начало встречи в 9:00 по киевскому времени.

Плотницкий откровенно оценил фиаско Украины на старте ЧМ-2025 по волейболу – о "сливе" тренера, бронировании и Олимпиаде