Сборные Чехии и Польши провели встречу за 3-е место волейбольного чемпионата мира среди мужских команд. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

ЧМ-2025 по волейболу, мужчины, матч за 3-е место

Чехия - Польша 1:3 (18:25, 25:23, 22:25, 21:25)

Сборная Польши стала бронзовым призером чемпионата мира 2025 года по волейболу. В матче за третье место команда уверенно обыграла Чехию со счетом 3:1 по сетам.

Поединок начался с преимущества поляков, которые в первой партии вырвались вперед на семь очков и довели дело до победы – 25:18. Во втором сете Чехия проявила характер и, несмотря на постоянное давление соперника, сумела сравнять счет благодаря успеху 25:23. Впрочем, в третьей партии Польша снова установила контроль и одержала победу 25:22. А в четвертом сете решающей стала серия из четырех очков подряд – поляки закрепили преимущество и довели матч до победы 25:21.

Для Польши это уже четвертый подряд чемпионат мира, где команда поднимается на пьедестал. На трех предыдущих мундиалях поляки играли в финале, получив два золота и одно серебро.

Для Чехии эта бронзовая встреча стала исторической – впервые за 55 лет команда боролась за медали мирового первенства.

