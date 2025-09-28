ЧМ-2025 по волейболу: Польша переиграла Чехию в матче за бронзовые медали (ВИДЕО)
Сборные Чехии и Польши провели встречу за 3-е место волейбольного чемпионата мира среди мужских команд. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".
ЧМ-2025 по волейболу, мужчины, матч за 3-е место
Чехия - Польша 1:3 (18:25, 25:23, 22:25, 21:25)
Сборная Польши стала бронзовым призером чемпионата мира 2025 года по волейболу. В матче за третье место команда уверенно обыграла Чехию со счетом 3:1 по сетам.
Поединок начался с преимущества поляков, которые в первой партии вырвались вперед на семь очков и довели дело до победы – 25:18. Во втором сете Чехия проявила характер и, несмотря на постоянное давление соперника, сумела сравнять счет благодаря успеху 25:23. Впрочем, в третьей партии Польша снова установила контроль и одержала победу 25:22. А в четвертом сете решающей стала серия из четырех очков подряд – поляки закрепили преимущество и довели матч до победы 25:21.
Для Польши это уже четвертый подряд чемпионат мира, где команда поднимается на пьедестал. На трех предыдущих мундиалях поляки играли в финале, получив два золота и одно серебро.
Для Чехии эта бронзовая встреча стала исторической – впервые за 55 лет команда боролась за медали мирового первенства.
