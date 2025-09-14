ЧМ-2025 по легкой атлетике. Бег 100 м. Финал. Женщины

1. Мелисса Джефферсон-Вуден (США) - 10.61 сек

2. Тина Клейтон (Ямайка) - 10.76 сек

3. Джульен Альфред (Сент-Люсия) - 10.84 сек

Олимпийская чемпионка Тара Дэвис-Вудголл завоевала дебютную золотую медаль ЧМ с рекордом сезона

Американская спринтерка Мелисса Джефферсон-Вуден вписала свое имя в историю легкой атлетики, завоевав дебютное личное "золото" чемпионата мира. В финале 100-метровки в Токио она не оставила соперницам никаких шансов, финишировав первой со временем 10.61 секунды – это новый рекорд мирового первенства.

Забег собрал сильнейших атлеток современности: действующую чемпионку мира Ша'Карри Ричардсон из США, олимпийскую чемпионку Парижа-2024 Джульен Альфред, а также легендарную ямайскую звезду Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, которая имеет пять титулов чемпионки мира на дистанции 100 м. В решающие метры Джефферсон ворвалась с ощутимым преимуществом и опередила ближайшую преследовательницу на 0.15 секунды. Последний раз такой разрыв между первой и второй в финале ЧМ был зафиксирован еще в 2013 году, когда победила Фрейзер-Прайс.

Результат 10.61 секунды позволил американке не только одержать победу, но и переписать историю. Предыдущий рекорд чемпионатов мира принадлежал Ша'Карри Ричардсон, которая два года назад в Будапеште пробежала 100 м за 10.65 секунды. Кроме того, время Джефферсон стало четвертым в мировой истории на этой дистанции. Быстрее бежали только Флоренс Гриффит-Джойнер (10.49 в 1988 году), Элайн Томпсон (10.54 в 2021-м) и Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (10.60 в 2021-м).

Для 23-летней Джефферсон-Вуден это первая индивидуальная золотая медаль на мировом уровне. До этого американка дважды становилась чемпионкой мира в составе эстафетной сборной США на дистанции 4х100 м.

