Бегун из Ямайки Облик Севилль стал чемпионом мира в беге на 100 метров.

ЧМ-2025 по легкой атлетике. Бег 100 м. Финал. Мужчины

1. Облик Сэвилль (Ямайка) - 9.77 секунды

2. Кишейн Томпсон (Ямайка) - 9.82

3. Ноа Лайлз (США) - 9.89

В Токио состоялся финал главной легкоатлетической дисциплины – бега на 100 метров, который подарил ямайцам исторический триумф. Облик Сэвилль с результатом 9.77 секунды получил дебютное "золото" чемпионата мира и стал первым ямайским чемпионом в этой дисциплине после легендарного Усэйна Болта. Последний раз представитель Ямайки выигрывал мировое первенство на стометровке в 2015 году.

Путь Севилля к титулу был непростым. В квалификации он показал лишь третий результат в своей группе – 9.93 с, уступив атлетам из ЮАР и Нигерии. В полуфинале ямаец собрался и выиграл свой забег (9.86 с), хотя в общем рейтинге остался третьим. В финале же он выложился на максимум: после дисквалификации Летсиле Тебого борьбу вели семь спринтеров, и именно Севилль на финишной прямой опередил земляка Кишейна Томпсона на 0.05 с.

Время 9.77 секунды стало для Сэвилля личным рекордом и десятым результатом в истории мирового спринта. В 2025 году он уступает лишь Томпсону, который в июле пробежал 100 м за 9.75 – шестой результат всех времен. Таким образом, Ямайка снова вернула себе статус одного из ведущих спринтерских государств.

Подиум дополнили Кишейн Томпсон (9.82 с) и шестикратный чемпион мира Ноа Лайлз (9.89 с). Для Севилля эта победа стала кульминацией сезона, в котором он одержал победы на этапах Бриллиантовой лиги в Лондоне и Лозанне, а также стал вице-чемпионом Ямайки с личным рекордом 9.83.

Победа Облика Севилля стала символическим продолжением великого наследия Усэйна Болта, который до сих пор удерживает мировой рекорд – 9.52 с.

