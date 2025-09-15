ЧМ-2025 по легкой атлетике. Марафон. Финал. Мужчины

1. Альфонсе Симбу (Танзания) - 2:09.48 часа

2. Аманаль Петрос (Германия) - 2:09.48 часа

3. Илиас Ауани (Италия) - 2:09.53 часа

Француз сенсационно выиграл "золото" ЧМ на 10 000 м и признался: "Я воплотил детскую мечту"

Финал мужского марафона на чемпионате мира-2025 в Токио подарил одну из самых драматичных развязок в новейшей истории легкой атлетики. Новым чемпионом мира стал представитель Танзании Альфонсе Симбу, который на последних метрах дистанции вырвал победу у немца эритрейского происхождения Аманаля Петроса.

На старт соревнования вышли 90 атлетов, финишировали только 66. Среди фаворитов были бронзовый призер ЧМ-2017 Симбу, который в этом году стал вторым на марафоне в Бостоне, а также вице-чемпион Евро-2022 Петрос.

На половине дистанции Симбу шел лишь 32-м, отставая от лидеров на две сотые секунды со временем 1:05:21. Петрос на тот момент был 19-м, а лидировал угандиец Виктор Киплангат. Однако во второй половине трассы именно немец вышел вперед и до последних сотен метров уверенно держал первую позицию.

Финальная развязка превратила марафон в настоящий спринт. Симбу стремительно сокращал отставание и буквально перед финишной линией догнал соперника. Оба завершили дистанцию с одинаковым временем – 2:09:48. Однако фотофиниш зафиксировал преимущество танзанийца в три сотых секунды. Третьим финишировал итальянец Илиас Ауани с результатом 2:09:53.

Благодаря этой победе Симбу стал первым в истории Танзании чемпионом мира по марафону. Его итоговое время оказалось еще и личным рекордом – на 4.44 секунды лучше предыдущего показателя.

Украинские прыгуньи с шестом драматично вылетели с ЧМ-2025