Михаил Кохан вышел в финал мирового первенства по метанию молота на чемпионате мира по легкой атлетике в Токио.

Украинский метатель молота Михаил Кохан в четвертый раз в карьере пробился в финал чемпионата мира по легкой атлетике. На соревнованиях в Токио 24-летний спортсмен обеспечил себе место среди 12 сильнейших уже после первой попытки в квалификации.

Для выхода в финал необходимо было или превысить отметку 76.50 м, или попасть в топ-12 по сумме результатов в двух группах. Кохан с этой задачей справился максимально уверенно – его первый бросок достиг 77.33 м. Две следующие попытки украинец решил не выполнять, ведь место в финале было гарантировано.

В итоговом протоколе квалификации результат Кохана стал восьмым. Лучшим оказалось выступление канадца Итана Кацберга – он единственный превысил 80 метров, зафиксировав в первой попытке фантастические 81.85 м. Одной из главных неожиданностей стал вылет француза Яна Шоссинана, который входит в топ-5 мирового рейтинга. Он показал лишь 75.46 м и завершил выступления на 14-й позиции.

Ранее Кохан трижды подряд выходил в финал чемпионата мира – в 2019 и 2023 годах ему даже удавалось финишировать в топ-5. Несмотря на отсутствие наград на мировых первенствах, украинец сохраняет стабильность на мировой арене и снова получил шанс побороться за медали.

За награды будут соревноваться Итан Кацберг (Канада), Павел Файдек (Польша), Мерлин Гуммель (Германия), Бенце Галаш, Армин Шабадош, Даниэль Раба (все – Венгрия), Эльвинд Генриксен, Томас Мардаль (оба – Норвегия), Руди Винклер, Трей Найт (оба – США), Михаил Кохан (Украина) и Дензел Коментия (Нидерланды).

Финал в мужском метании молота состоится во вторник, 16 сентября, в 15:01 по киевскому времени.

