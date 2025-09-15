ЧМ-2025 по легкой атлетике: историческое первое золото Швейцарии и третье время в истории в беге с препятствиями среди женщин
Швейцарская легкоатлетка сенсационно выиграла финал на 100 м с барьерами, установив национальный рекорд и опередив фаворитку.
ЧМ-2025 по легкой атлетике. Бег на 100 м с барьерами, женщины. Финал
1. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) - 12.24 с
2. Тоби Амусан (Нигерия) - 12.29 с
3. Грейс Старк (США) - 12.34 с
Финал женского бега на 100 метров с барьерами на чемпионате мира-2025 в Токио принес историческую победу. Швейцарка Дитаджи Камбунджи завоевала свое дебютное "золото" на взрослом уровне, показав время 12.24 секунды - новый национальный рекорд и третий результат в истории чемпионатов мира.
Камбунджи в решающем забеге оставила позади главных фавориток. Ее ближайшая соперница, нигерийка Тоби Амусан, финишировала второй с отставанием в 0.05 секунды. Третье место заняла американка Грейс Старк, которая на сотую секунды опередила действующую олимпийскую чемпионку Масаи Рассел. Ямайка осталась без медалей: чемпионка мира-2023 Даниэле Уильямс не попала в тройку, а Кемиш Клейтон финишировала лишь седьмой.
Этот успех стал для Камбунджи не только первым "золотом" на мировом уровне, но и настоящим прорывом для всей Швейцарии. До этого ни одна спортсменка из страны даже не входила в топ-3 в этой дисциплине.
Швейцарка уже имела в своем активе медали чемпионатов Европы (серебро-2024, бронза-2022) и серебро мирового первенства в помещении-2025 на дистанции 60 м с барьерами. Однако победа в Токио стала вершиной ее карьеры.
