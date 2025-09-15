Швейцарская легкоатлетка сенсационно выиграла финал на 100 м с барьерами, установив национальный рекорд и опередив фаворитку.

ЧМ-2025 по легкой атлетике. Бег на 100 м с барьерами, женщины. Финал

1. Дитаджи Камбунджи (Швейцария) - 12.24 с

2. Тоби Амусан (Нигерия) - 12.29 с

3. Грейс Старк (США) - 12.34 с

Дюплантис снова творит историю: мировой рекорд и третье "золото" на чемпионате мира – видео сумасшедшего прыжка

Финал женского бега на 100 метров с барьерами на чемпионате мира-2025 в Токио принес историческую победу. Швейцарка Дитаджи Камбунджи завоевала свое дебютное "золото" на взрослом уровне, показав время 12.24 секунды - новый национальный рекорд и третий результат в истории чемпионатов мира.

Камбунджи в решающем забеге оставила позади главных фавориток. Ее ближайшая соперница, нигерийка Тоби Амусан, финишировала второй с отставанием в 0.05 секунды. Третье место заняла американка Грейс Старк, которая на сотую секунды опередила действующую олимпийскую чемпионку Масаи Рассел. Ямайка осталась без медалей: чемпионка мира-2023 Даниэле Уильямс не попала в тройку, а Кемиш Клейтон финишировала лишь седьмой.

Этот успех стал для Камбунджи не только первым "золотом" на мировом уровне, но и настоящим прорывом для всей Швейцарии. До этого ни одна спортсменка из страны даже не входила в топ-3 в этой дисциплине.

Швейцарка уже имела в своем активе медали чемпионатов Европы (серебро-2024, бронза-2022) и серебро мирового первенства в помещении-2025 на дистанции 60 м с барьерами. Однако победа в Токио стала вершиной ее карьеры.

ЧМ-2025 по легкой атлетике: победитель марафона определился фотофинишем - все решили 0,03 секунды