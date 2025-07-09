Чемпионат мира по киберспорту / Стоп-кадр из видео

Чемпионат мира по киберспорту, который должен был состояться во Львове осенью, официально отменен, сообщает Players.com.ua. Причиной такого решения стали обострение ситуации с безопасностью в стране и непрозрачные действия со стороны Международной Федерации Киберсопрту (IESF).

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По информации источника, украинская сторона заявила о давлении и требованиях по переводу средств на частный криптокошелек вместо официального счета IESF (генеральный секретарь организации Бобан Тотовски требовал отправить 1 миллион долларов на частный криптокошелек одного из чиновников с обещанием "перевести средства дальше"). После отказа выполнять вышеупомянутое указание началась дискредитация организаторов.

Кроме финансовых противоречий, турнир отменили из-за массовых ракетных обстрелов Львова и запрета на проведение публичных мероприятий. Интересно, что организаторы подали официальный запрос на расторжение договора из-за форс-мажора 4 июля, однако IESF задним числом объявила об отмене еще 23 июня – без публичного сообщения, пытаясь избежать репутационной или финансовой ответственности.

Украинская сторона отмечает, что действовала в соответствии с законом, а безопасность участников – была и остается приоритетом.

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