ЧМ-2025 по киберспорту во Львове не состоится – турнир официально отменили из-за финансового скандала и войны
Международный турнир по е-спорту WEC-2025 перенесут в другую локацию.
Чемпионат мира по киберспорту, который должен был состояться во Львове осенью, официально отменен, сообщает Players.com.ua. Причиной такого решения стали обострение ситуации с безопасностью в стране и непрозрачные действия со стороны Международной Федерации Киберсопрту (IESF).
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По информации источника, украинская сторона заявила о давлении и требованиях по переводу средств на частный криптокошелек вместо официального счета IESF (генеральный секретарь организации Бобан Тотовски требовал отправить 1 миллион долларов на частный криптокошелек одного из чиновников с обещанием "перевести средства дальше"). После отказа выполнять вышеупомянутое указание началась дискредитация организаторов.
Кроме финансовых противоречий, турнир отменили из-за массовых ракетных обстрелов Львова и запрета на проведение публичных мероприятий. Интересно, что организаторы подали официальный запрос на расторжение договора из-за форс-мажора 4 июля, однако IESF задним числом объявила об отмене еще 23 июня – без публичного сообщения, пытаясь избежать репутационной или финансовой ответственности.
Украинская сторона отмечает, что действовала в соответствии с законом, а безопасность участников – была и остается приоритетом.
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