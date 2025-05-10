ЧМ-2025 по хоккею стартовал: США унизили хозяев, повторение финала с 9 шайбами, Швеция разбила соседей Украины
Известны результаты первых матчей элитного дивизиона чемпионата мира по хоккею 2025 года. Отчет читайте на "Футбол 24+".
ЧМ-2025, элитный дивизион, 1 тур
Группа А
Австрия – Финляндия – 1:2
Шайбы: Вольф, 14 – Пуйстола, 5, Парссинен, 8
Швеция – Словакия – 5:0
Шайбы: Баклунд, 12, Карлссон, 19, Бродин, 20, Линдхольм, 39, Зибанеджад, 58
Группа В
Швейцария – Чехия – 4:5 в овертайме
Шайбы: Марти, 2, Риа, 18, Шмид, 42, Андригетто, 49 – Странски, 20, Задина, 27, Пирохта, 36, Седлак, 57, Червенка, 60+3
Нереализованный буллит: Пастрняк, 18 (Чехия)
Дания – США – 0:5
Шайбы: Готье, 18, Кули, 24, Бенирс, 29, 57, Лорей, 50
Нынешний чемпионат мира принимают Дания (Хернинг) и Швеция (Стокгольм). Формат максимально простой – 16 участников делят на две группы по 8. Там каждый играет с каждым и после 7 туров 4 лучшие команды из группы выходят в плей-офф. 5-7 места идут отдыхать, а худшие сборные групп опускаются в дивизион ІА, где в следующем году сыграют против Украины.
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Честь открыть ЧМ выпала Австрии и Финляндии. Суоми была очевидным фаворитом, однако добыла "серенькую" победу 2:1. Все решилось в первом периоде.
Шведы явно хотят удачно выступить на домашнем турнире, собрав почти полную заявку из игроков НХЛ. Под этот каток первой попала Словакия, которая "глотнула" 5 шайб без ответа.
Швейцария и Чехия были финалистами прошлого года, а теперь сошлись в стартовом туре. Как и тогда, сильнее оказались "гордые львы". Команды порадовали сверхрезультативным напряженным хоккеем, обменявшись 9 шайбами. При этом никто из игроков не оформил хотя бы дубль! Победу в овертайме праздновали чехи благодаря точному броску Романа Червенки.
США не привезли своих главных звезд, которые заняты в плей-офф Кубка Стэнли, но все равно остаются грозной силой. "Звездно-полосатые" были безжалостными ко второму хозяину – Дании. Мэттью Бенирс оформил первый на турнире дубль и возглавляет гонку снайперов после стартового дня.
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