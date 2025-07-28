Член Зала славы бокса поставил под сомнение интеллект Дюбуа: "Не знаю, сможет ли он научиться тому, чему учится Усик"
Барри Макгиган высказался о перспективах экс-чемпиона мира IBF в супертяжелом дивизионе Даниэля Дюбуа.
Легендарный член Зала славы бокса Барри Макгиган подверг критике способности британского боксера Даниэля Дюбуа, который, напомним, 19 июля в Лондоне проиграл нокаутом в пятом раунде Александру Усику, после чего украинец во второй раз стал абсолютным чемпионом мира.
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"Дюбуа может вернуться, но сейчас он "травмирован". Соперники уже знают, что он уязвим и его можно нокаутировать.
Он дерется инстинктивно. Он мощный и сильный парень. Если он выйдет на свою дистанцию, то любой, кого он правильно ударит, тут же сдастся. Но сделать из него бойца думающего, сложно – почти невозможно. Поэтому я не знаю, сможет ли он улучшить это качество. Ему теперь (после поражения) просто нужно выйти на ринг, одержать несколько побед и вернуть уверенность в себе.
Он способен нокаутировать любого, что он уже не раз демонстрировал. Он должен попытаться изменить свою карьеру. Он еще достаточно молод, чтобы сделать это, но я не знаю, сможет ли он когда-нибудь научиться тому, чему учится Усик. У него просто нет для этого психологического потенциала", – цитирует Макгигана Seconds Out.
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