"Если Усик хочет стать лучшим, доказать, что он лучший, ему нужно защитить свой титул против Джозефа Паркера. Чтобы быть лучшим, нужно драться со всеми. Он дважды боксировал с Тайсоном Фьюри, дважды с Эй Джеем. Он один раз боксировал со мной. Дважды с Даниэлем Дюбуа. Поэтому я думаю, что сейчас ему стоит дать шанс Джозефу Паркеру", – сказал Чисора для Ring Magazine.

Напомним, Джозеф Паркер является временным чемпионом мира по версии WBO. Недавно президент Всемирной боксерской организации заявил, что Александр Усик должен провести поединок против Паркера, если украинец не проведет бой против новозеландца, то потеряет свой чемпионский титул.

К слову, Дерек Чисора боксировал с Александром Усиком в 2020 году. Тогда Усик одержал победу единогласным решением судей.

