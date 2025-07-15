Британский боксер-тяжеловес Дерек Чисора (36-13, 23 КО) поделился ожиданиями от реванша между Александром Усиком (23-0, 14 КО) и Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

– В чем секрет победы над Усиком? Что ты понял из своего опыта?

– Надо быть безумнее его. Надо хотеть победы больше. Надо идти туда, куда не хочется. Если ты готов это сделать, ты можешь выиграть бой. Но если ты делаешь это наполовину – тебя нокаутируют.

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– Нужно ли Даниэлю закончить бой быстро?

– Мы говорим "быстро", но Александр скажет: "Я тоже хочу быстро". Поэтому посмотрим, что будет. Суббота. Уэмбли. С нетерпением жду, – сказал Чисора для talkSPORT.

Напомним, реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Первый бой между боксерами завершился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

К слову, в 2020 году Дерек Чисора боксировал с Александром Усиком, украинец одержал победу единогласным решением судей.

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