Дерек Чисора прокомментировал информацию, что Даниэля Дюбуа обязали договориться о бое с ним.

“Мой шанс стать чемпионом IBF? Я наверное, уже буду на пенсии, когда они это сделают.

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Я не приму титул по почте, я буду драться за него. Хочу драться. В этом году у нас три больших боя. Юбенк – Бенн, Усик и Дюбуа, и мое прощальное шоу", – цитирует Чисору Boxing King Media.

Сам Чисора в феврале одолел Отто Валлина из Швеции и стал официальным претендентом на титул IBF, который принадлежит Даниэлю Дюбуа (22-2, 21 КО). Именно поэтому Международная боксерская федерация (IBF) обязала 27-летнего британца провести титульный бой с Дереком Чисорой (36-13, 23 КО).

Из-за этого дата поединка Усика с Дюбуа может измениться.

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