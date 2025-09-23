Британский боксер супертяжелого дивизиона Дерек Чисора (36-13, 23 КО) признался, что ни Александр Усик, которому он проиграл в октябре 2020 года, ни Виталий Кличко, которому он уступил в феврале 2012 года, не нанесли ему самого сильного удара на ринге.

"Кто нанес мне самый сильный удар? Это "валлийская говядина" Даррен Морган", – цитирует Чисору Seconds Out.

Напомним, что Чисора проиграл что Усику, что Кличко-старшему единогласными решениями судей.

41-летний Чисора по прозвищу Дел Бой встречался с Дарреном Морганом в октябре 2007 года и одержал победу по очкам (40-36). Для Дерека это был третий поединок на профессиональном ринге.

