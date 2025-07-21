"Этот украинский парень победил нас, британцев. Дважды одолел Фьюри. Джошуа и Дюбуа. Если честно, то мы конкретно об****ся. Теперь нам уже не выиграть эту войну. Усик боксирует невероятно, в каждый момент четко знает, что делает.

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Мне немного жаль Дюбуа. У него был шанс, однако он им не воспользовался. Все очень просто. Если хочешь быть убийцей – будь готов драться с убийцами. Усик упоминал много имен. Посмотрим, как будет. Я бы подрался с ним в Украине", – сказал Чисора для Ring Magazine.

Напомним, 19 июля Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира. Усик уже боксировал с Чисорой в 2020 году, тогда украинец одержал победу единогласным решением судей.

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