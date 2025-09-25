Чисора анонсировал дату своего последнего поединка – в этот день состоится бой Итаумы
Известный британский боксер-тяжеловес Дерек Чисора рассказал, когда состоится его следующий поединок.
41-летний Чисора анонсировал проведение своего 50-го и последнего боя. Британец заявил, что выйдет на ринг 13 декабря в Манчестере. Соперник Дерека пока неизвестен.
"Позвольте мне вам кое-что рассказать. Я возвращаюсь в Манчестер, где 13 декабря проведу юбилейный бой. Дорога до 50. Бронируйте отели, рестораны – мы приедем и устроим жару. Имя оппонента вы узнаете в ближайшее время. У меня был один вариант, но его не одобрил большой босс. Здесь не поспоришь, надо слушаться", – сказал Чисора в своем Instagram.
Интересно, что в эту же дату в Манчестере запланирован поединок британского проспекта Мозеса Итаумы. Дерек Чисора в последний раз выходил на ринг в феврале, тогда он победил шведского боксера Отто Валлина.
Напомним, в 2012 году Чисора проиграл по очкам Виталию Кличко, а в 2020 году британец уступил Александру Усику.
