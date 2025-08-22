Деррик Роуз получит историческое признание от клуба из Иллинойса.

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации Чикаго Буллз принял решение вывести из обращения № 1, под которым за команду выступал Деррик Роуз – лучший баскетболист лиги сезона 2011 года.

Церемония запланирована на 24 января 2026 года.

Роуз играл за "быков" с 2008 по 2016 год. Деррик, получив в 2011 году титул игрока сезона, до сих пор остается самым молодым MVP в истории лиги.

В сезоне-2023/24 Роуз защищал цвета Мемфиса, но из-за травмы принял решение завершить карьеру – тогда ему было 34 года.

За 15 лет в НБА Деррик Роуз сыграл в 723 матчах, набирая в среднем 17,4 очка, 3,2 подбора и 5,2 передачи.

