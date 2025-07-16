Определились имена украинок, которые отправятся на Открытый чемпионат США по теннису.

Организаторы US Open опубликовали список теннисисток, которые сыграют на последнем турнире Грэндслема в 2025 году. Среди них есть 4 украинки.

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В основной сетке турнира сыграют Элина Свитолина (WTA №14), Марта Костюк (WTA №27), Даяна Ястремская (WTA №39) и Юлия Стародубцева (WTA №72).

Открытый чемпионат США состоится на харде с 24 августа по 7 сентября. В 2024 году триумфаторкой турнира стала "нейтральная" белоруска Арина Соболенко.

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