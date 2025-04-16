Четыре украинки сыграют в основной сетке Ролан Гаррос-2025 – еще одна на подходе
Организаторы французского "мэйджора" опубликовали список участниц нынешнего турнира.
Сразу четыре украинские теннисистки попали в заявочный список по позициям в мировом рейтинге на турнир отобрались Элина Свитолина (18), Марта Костюк (25), Даяна Ястремская (46) и Ангелина Калинина (65).
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На третьем месте в альтернативном списке для попадания в основную сетку находится Юлия Стародубцева (103). Если трое спортсменок, которые разместились выше нее в рейтинге, не смогут выступить в Париже, Юлия сразу попадет в основу. В противном случае, Стародубцева вынуждена будет проходить квалификацию.
Интересно, что наибольший опыт выступлений на Ролан Гаррос имеет первая ракетка Украины Элина Свитолина. Она сыграет на Открытом чемпионате Франции уже 12-й раз в карьере – пока ее лучшим результатом являются выходы в четвертьфинал турнира. Марта Костюк и Даяна Ястремская выступят в основной сетке этого мэйджора в шестой раз, Ангелина Калинина – в пятый раз.
Напомним, Ролан Гаррос стартует 25 мая и продлится до 8 июня. Чемпионские титулы будут защищать Карлос Алькарас и Ига Свьонтек.
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