Сразу четыре украинские теннисистки попали в заявочный список по позициям в мировом рейтинге на турнир отобрались Элина Свитолина (18), Марта Костюк (25), Даяна Ястремская (46) и Ангелина Калинина (65).

Снигур вышла во второй круг 60-тысячника во Франции – впереди дуэль с бывшей жертвой

На третьем месте в альтернативном списке для попадания в основную сетку находится Юлия Стародубцева (103). Если трое спортсменок, которые разместились выше нее в рейтинге, не смогут выступить в Париже, Юлия сразу попадет в основу. В противном случае, Стародубцева вынуждена будет проходить квалификацию.

Интересно, что наибольший опыт выступлений на Ролан Гаррос имеет первая ракетка Украины Элина Свитолина. Она сыграет на Открытом чемпионате Франции уже 12-й раз в карьере – пока ее лучшим результатом являются выходы в четвертьфинал турнира. Марта Костюк и Даяна Ястремская выступят в основной сетке этого мэйджора в шестой раз, Ангелина Калинина – в пятый раз.

Напомним, Ролан Гаррос стартует 25 мая и продлится до 8 июня. Чемпионские титулы будут защищать Карлос Алькарас и Ига Свьонтек.

Падение Костюк, стабильность Свитолиной, камбэк миллиардерши – обновленный рейтинг WTA