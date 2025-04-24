На испанском Мастерсе прошел первый раунд соревнований и по его итогам определились участницы следующего тура.

В этой стадии будут бороться сразу четыре украинки – Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Элина Свитолина.

Стародубцева уверенно победила чешскую теннисистку в первом круге турнира WTA – впереди сложный оппонент

Юлия Стародубцева, попавшая на Мастерс через победу в квалификации и в первом раунде бившая чешку Линду Фрухвиртову (6:2, 6:2), во втором круге будет играть против 12-й ракетки мира Каролины Муховой из Чехии. До сих пор теннисистки не встречались. А в случае победы украинку будет ожидать встреча с победительницей пары Людмила Самсонов (Россия) – Кэролайн Доулгайд (США).

Даяна Ястремская, которая попала на турнир в Мадриде напрямую, в первом круге одолела британку Франческу Джонс (7:6(5), 4:6, 6:3). Следующим оппонентом украинки будет № 4 в мировой классификации – американка Коко Гофф. Теннисистки ранее встречались дважды и в обоих случаях победу праздновала более именитая соперница. В 3-м туре победительницу будет ждать лучшая из пары Лейла Фернандес (Канада) – Энн Ли (США).

Элина Свитолина и Марта Костюк стартуют сразу со второго раунда. Первая ракетка мира поборется с британкой Сонай Картал (WTA № 60) – до сих пор они между собой не встречались. В случае победы в третьем раунде Свитолина сыграет с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) – Бьянка Андрееску (Канада).

Костюк же будет противостоять другой британской теннисистке – Эмми Радукану (WTA № 49). Счет в очных встречах 1:1. В случае успеха Марта выйдет на лучшего в паре Паула Бадоса (Испания) – Вероника Кудерметова.

Напомним, матчи второго круга WTA 1000 в Мадриде запланированы на 24 и 25 апреля.

Ястремская в непростом поединке одолела британку на турнире WTA в Мадриде – игра длилась два с половиной часа