Сборные США, Китая, Японии и Великобритании сделали замены в своих составах.

Сборная США была вынуждена заменить шестую ракетку мира Мэдисон Киз на Маккартни Кесслер (WTA № 39). Об этом сообщил официальный сайт турнира.

В сборной Японии полуфиналистку US Open-2025 Наоми Осаку (WTA № 14) заменила Нао Хибино (WTA № 202).

Первую ракетку Великобритании Эмму Радукану (WTA № 34) в составе команды заменит Франческа Джонс (WTA № 85).

Также финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг пропустит представительница Китая Чжэн Цинвэнь (WTA № 9), которую заменит Ван Синюй (WTA № 35).

Как известно, в четвертьфинале финального этапа Кубка Билли Джин Кинг сборная Украины 17 сентября сыграет против команды Испании.

