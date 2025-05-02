В пятницу, 2 мая, состоялся третий поединок бронзовой серии между Ровне и Черкасскими Мавпами. Отчет об игре читайте на "Футбол 24+".

Плей-офф Суперлиги. Серия за 3 место, третий матч

Ровно – Черкасские Мавпы – 74:80 (9:23, 19:19, 20:23, 26:15) (счет в серии – 1:2)

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Борьба за бронзу баскетбольной Суперлиги между Ровне и Черкасскими Мавпами решалась в третьем матче. В первой игре ривненчане разгромили соперника (105:70), однако во втором поединке черкасцы сумели взять реванш (83:76) и перевести серию в финальную дуэль.

Хозяева полностью провалили первую четверть, уступив сопернику 14-ю очками. Второй период завершился боевой ничьей 19:19. Далее команды шли ноздря в ноздрю, однако больше повезло Мавпам (+3).

Все решалось в последнем периоде, в котором ривненчане взялись наверстывать упущенное. Несмотря на преимущество в 9 очков хозяевам не хватило совсем немного – Мавпы одержали четвертую победу из пяти на ровненчанами в сезоне и стали бронзовым призером первенства.

Напомним, чемпион Суперлиги определится в субботу, 3 мая, в третьем матче между БК Днепр и Киев-Баскетом (счет в серии 1:1). Начало встречи в 13:00.

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