Завершился второй матч за бронзовые медали украинской Суперлиги между Черкасскими Мавпами и БК Ривне.

Плей-офф Суперлиги. Серия за 3 место, второй матч

Черкасские Мавпы – БК Ривне – 83:76 (21:12, 23:21, 16:19, 23:24)

Мавпы: Марченко 23 + 3 перехвата, Кошеватский 16 + 9 передач + 5 подборов, Агафонов 13 + 6 подборов + 5 передач - 3 потери, Климов 11 + 4 перехвата + 3 передачи - 3 потери, Клебан 8 + 7 подборов - старт, Пирогово 8 + 5 подборов, Дюпри 4, Упырь 0

Ровно: Вильямсон 15 + 5 подборов + 3 передачи, Соловьев 11 - 4 потери, Браун 10 + 12 подборов, Гарбар 7 + 5 подборов, Поносов 0 - старт, Головчик 12 + 5 подборов, Фуллер 10, Тимощук 7, Шепелев 4, Шептицкий 0, Герасимчук 0, Рябой 0

Счет в серии – 1:1

Черкасские Мавпы уступили в первом матче бронзовой серии украинской Суперлиги – БК Ривне повел в противостоянии

29 апреля состоялся второй матч бронзовой серии украинской Суперлиги между Черкасскими Мавпами и БК Ривне.

После поражения в первом матче черкасский коллектив собирался реабилитироваться в домашней игре перед родными болельщиками. Первую четверть "черно-белые" уверенно забрали со счетом 21:12. Далее ривненчане начали добавлять в агрессии и смогли приблизиться к соперникам во второй четверти.

Но этого было мало, домашняя публика добавляла сил Черкасским Мавпам и они смогли удержать победу несмотря на меньшее количество заработанных очков в третьей и четвертой четвертях.

Лучшим игроком матча стал баскетболист Черкасских Мавп Кирилл Марченко, в активе которого 23 очка в поединке.

Напомним, что первая игра завершилась уверенной победой ровенчан, которые выиграли домашний матч со счетом 105:70. Теперь счет в бронзовой серии 1:1. Следующая решающая игра состоится уже 2 мая в Ривне. Начало в 18:00 по киевскому времени.

Финал плей-офф Суперлиги: Днепр уверенно одолел Киев-Баскет в первом матче серии