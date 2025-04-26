Плей-офф Суперлиги. Серия за 3 место, первый матч

БК Ровно – Черкасские Мавпы – 105:70 (31:13, 29:17, 28:18, 17:22)

Счет в серии – 1:0

Лень из Лейкерс "сгорел" Миннесоте, Орландо с рекордом Тейтума прервал серию Бостона, камбэк Милуоки: плей-офф НБА

После поражения в полуфинальной серии Днепру, Черкасские Мавпы потерпели фиаско в первом матче за бронзу Суперлиги против БК Ровно. После первых двух с половиной минут черкасская команда проигрывала 0:11. Далее гостям удалось взять игру под контроль и несколько стабилизировать ситуацию. Но у хозяев в этот день залетало почти все, поэтому после первой четверти на табло было 31:13.

Во втором отрезке игры Черкасские Мавпы попытались сократить отставание, но быстрая и уверенная игра команды из Ровно не оставляла им шансов – 29:17 снова в пользу хозяев.

За две четверти БК Ровно набрал 60 очков, что стало рекордом сезона Суперлиги для одной команды за этот отрезок игры. Черкасские Мавпы за этот период игры набрали ровно вдвое меньше – 30 баллов.

В третьей четверти гости продолжили выглядеть растерянно и лишь в четвертой смогли набрать больше соперников.

Матч закончился со счетом 105:70 в пользу команды из Ровно. Лучшим игроком матча стал Алексей Соловьев из состава БК Ровно. Следующая игра в бронзовой серии между командами состоится уже 29 апреля.

Леброн установил рекорд результативности плей-офф НБА – поражение не помешало побить свое же достижение