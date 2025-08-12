Баскетбольный клуб Черкасские Мавпы выступил с заявлением относительно Дмитрия Скапинцева и Святослава Михайлюка, которые не приехали в расположение сборной Украины на матчи пре-квалификации к чемпионату мира.

"В период, когда Украина проходит через самые тяжелые испытания в своей новейшей истории, каждый гражданин, независимо от статуса или профессии, должен выполнять свой долг перед государством. Особенно это касается тех, кто имеет честь представлять страну на международном уровне.

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что двое воспитанников баскетбольной школы Черкасские Мавпы – Святослав Михайлюк и Дмитрий Скапинцев – не явились на вызов в национальную сборную Украины, которая уже начала выступления в матчах пре-квалификации чемпионата мира-2027. Впоследствии Михайлюк объяснил свое отсутствие травмой, однако это сообщение поступило уже после старта сборов.



Для нашего клуба и болельщиков это решение стало разочарованием. Выступление за сборную – не только спортивное событие, но и акт гражданской позиции, особенно в условиях войны. Черкасские Мавпы всегда гордились своими воспитанниками и их достижениями. Но настоящий масштаб спортсмена определяется не только титулами и статистикой, но и готовностью поддержать свою страну и тех, кто помог стать на путь успеха", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Дмитрий Скапинцев, Святослав Михайлюк и Алексей Лень не прибыли в лагерь сборной Украины, несмотря на вызов от главного тренера. Сейчас "сине-желтые" проводит матчи пре-квалификации к чемпионату мира против сборных Словакии и Швейцарии.

