За выход в 1/4 финала сошлись чешка Барбора Крейчикова и американка Тейлор Таунсенд. Читайте отчет об игре на "Футбол 24+".

US Open 2025. 1/8 финала, женщины

Барбора Крейчикова (Чехия, WTA № 62) – Тейлор Таунсенд (США, WTA № 139) – 1:6, 7:6 (15:13), 6:3

Экс-вторая ракетка мира Барбора Крейчикова в борьбе за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США одолела хозяйку турнира Тейлор Таунсенд. Поединок длился 3 часа и 5 минут.

Чемпионка Уимблдона-2024 без боя отдала первый сет, однако во втором феерично вернулась. Таунсенд имела 8 матч-болов, причем 7 из них на тай-брейке. Однако Крейчикова сумела выйти из сложной ситуации, завершив тай-брейк с хоккейным счетом 15:13 в свою пользу. В третьей партии теннисистки вновь устроили гонку, однако здесь лучше была Барбора.

Крейчикова в шестой раз в карьере вышла в четвертьфинал на турнире Grand Slam и во второй раз на мэйджоре в Нью-Йорке.

Следующей соперницей Барборы будет четвертая ракетка мира и прошлогодняя финалистка US Open Джессика Пегула.

