"Есть интересная история. Еще в Ужгороде, когда мне было 13, меня пригласили на конкурс красоты. Шла подготовка к нему, сделали фотосессию, танцы ставили. И в этот момент мне звонит Леонид Андреюк. Говорит: "У тебя есть два дня на размышления, чтобы принять решение – едешь ты в Киев или нет". "Да у меня тут конкурс красоты, дайте еще два дня, я приму участие и приеду", – отвечаю. Он категорично: "Нет, у тебя есть прошлая жизнь, но если хочешь фехтовать, жду тебя в спортинтернате".

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Пришлось бросать прошлую жизнь, хотя почти приняла участие в конкурсе красоты и не смогла нырнуть в эту жизнь", – сказала Харькова в интервью Спорт 24.

Напомним, Влада Харькова стала чемпионкой мира 2025 года по фехтованию на шпагах. Украинка также является двукратной победительницей континентального первенства – в 2022 Влада получила золото индивидуальном зачете, а в 2025-м стала чемпионкой Европы в составе сборной Украины.

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