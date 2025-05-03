Состоялись три матча четвертьфинала плей-офф украинской Экстра-лиги по футзалу. Результаты и отчет о них читайте на "Футбол24+".

Экстра-лига 2024/25, плей-офф, 1/4 финала

ХИТ – Атлетик – 2:3

Голы: Журба, 21, 25 – Калашник, 26, 28, 39

Атлетик повел в серии 1:0

SkyUp Киев – Энергия – 7:8

Голы: Гайван, 5, Шаропиньо, 6, 36, 40, 40, Рафинья, 33, 43 – Кузь, 10, 40, Квасний, 13, Мих. Грицына, 16, Цилык, 23, Буньо, 32, Теряев, 49, Радевич, 50

Энергия повела в серии 1:0

Сокол – Ураган – 5:0

Голы: Абзалов, 6, 10, Гуцуляк, 11, Чижик, 18, Первеев, 20

Сокол ведет в серии 2:0

Атлетик, дебютант элиты, ошеломил действующего чемпиона Украины по футзалу – столичный ХИТ. Все главные события произошли после перерыва, когда перестрелку устроили Сергей Журба и Давид Калашник. Ее выиграл представитель Атлетика, оформив хет-трик против дубля. Разъяренный ХИТ завтра попытается взять реванш. Киевляне уже точно не повторят идеальный плей-офф без поражений.

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Зато прошлогодний финалист Энергия начала игры на выбывание с победы. Львовянам пришлось попотеть в сумасшедшем матче против SkyUp с 15 голами! Бразильский легионер киевлян Шаропиньо отметился покером, однако Энергия перекрыла это командными усилиями.

Ураган 6 дней назад выиграл Кубок Украины, а вот в чемпионате дела плохи. Ивано-франковцы находятся в шаге от вылета от Сокола. Сегодня команда из Хмельницкого просто уничтожила соперника, настреляв 5 голов без ответа. Изюминка матча – Константин Абзалов отметился дублем после предложения руки и сердца любимой.