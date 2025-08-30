Футзал, Экстра-лига, 1-й тур 1-й тур

Сокол Хмельницкий – Кyiv Futsal – 4:5

Голы: Абзалов, 7, Гуцуляк, 12, Хамдамов, 25, 40 – Кайо, 16, Келвин, 23, 34, Масевич, 29, Моспан, 40

В матче-открытии чемпионата встретились хмельницкий Сокол и новосозданный клуб Куіѵ Futsal. Команды устроили настоящую голевую перестрелку, которая завершилась победой киевлян – 5:4.

Хозяева хорошо начали игру, забив два гола, но Кyiv Futsal быстро сравнял счет, после чего команды еще несколько раз обменялись голами. Победитель матча определился только в концовке игры – Сокол на последней минуте сделал счет 4:4, но гости смогли вырвать победу благодаря голу Моспана.

Стоит отметить, что Кyiv Futsal провел свой первый официальный матч в истории. Клуб был образован в результате слияния Авроры и SkyUP.

