В Филиппинах стартовал мужской чемпионат мира по волейболу 2025 года. Результат и отчет о первом матче читайте на "Футбол 24+".

ЧМ-2025 по волейболу, 1 тур

Группа А

Филиппины – Тунис – 0:3 (13:25, 17:25, 23:25)

Традиционно Мундиаль открывает матч с участием хозяев. К сожалению для филиппинской публики, их любимцы явно не были фаворитами против Туниса.

Сборная Украины по волейболу узнала свои позиции в обновленном мировом рейтинге

Игра подтвердила прогнозы. Тунис насухо разгромил хозяев турнира, хотя с каждым сетом интриги становилось все больше. Если первая партия завершилась уничтожением 25:13, то в третьей была плотная борьба до последних подач. Африканцы все же не подарили трибунам хотя бы крохи радости.

Волейбольный чемпионат мира продолжится завтра (13 сентября). Напомним, Украина попала в группу F к Бельгии, Италии и Алжиру. Первый матч "сине-желтые" проведут 14 сентября против бельгийцев, начало в 09:00 по киевскому времени.