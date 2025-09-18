Чемпионат мира по волейболу-2025: определились все пары 1/8 финала – Бразилия вылетела с двумя победами
По итогам последних матчей 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2025 по волейболу стали известны все пары 1/8 финала.
Матч Италии и Украины завершил групповой этап чемпионата мира-2025 по волейболу – "сине-желтые" уступили действующим чемпионам и покинули турнир. Еще более обидным получился вылет Бразилии, которая набрала 6 очков (как и Сербия и Чехия), но из-за худшей разницы выигранных сетов заняла третье место. Для сравнения: в плей-офф вышли Иран и Португалия, которые набрали по 5 баллов.
Украина навязала борьбу Италии, но проиграла в трех сетах и вылетела из волейбольного чемпионата мира
Пары 1/8 финала:
Турция – Нидерланды – 20 сентября, начало в 10:30.
Польша – Канада – 20 сентября, начало в 15:00.
Аргентина – Италия – 21 сентября, начало в 10:30.
Бельгия – Финляндия – 21 сентября, начало в 15:00.
Болгария – Португалия – 22 сентября, начало в 10:30.
США – Словения – 22 сентября, начало в 15:00.
Тунис – Чехия – 23 сентября, начало в 10:30.
Сербия – Иран – 23 сентября, начало в 15:00.
Напомним, сборная Украины заняла третье место в группе F, потерпев поражения от Бельгии и Италии (со счетом 0:3) и выиграв у Алжира (3:0).
