Матч Италии и Украины завершил групповой этап чемпионата мира-2025 по волейболу – "сине-желтые" уступили действующим чемпионам и покинули турнир. Еще более обидным получился вылет Бразилии, которая набрала 6 очков (как и Сербия и Чехия), но из-за худшей разницы выигранных сетов заняла третье место. Для сравнения: в плей-офф вышли Иран и Португалия, которые набрали по 5 баллов.

Украина навязала борьбу Италии, но проиграла в трех сетах и вылетела из волейбольного чемпионата мира

Пары 1/8 финала:

Турция – Нидерланды – 20 сентября, начало в 10:30.

Польша – Канада – 20 сентября, начало в 15:00.

Аргентина – Италия – 21 сентября, начало в 10:30.

Бельгия – Финляндия – 21 сентября, начало в 15:00.

Болгария – Португалия – 22 сентября, начало в 10:30.

США – Словения – 22 сентября, начало в 15:00.

Тунис – Чехия – 23 сентября, начало в 10:30.

Сербия – Иран – 23 сентября, начало в 15:00.

Напомним, сборная Украины заняла третье место в группе F, потерпев поражения от Бельгии и Италии (со счетом 0:3) и выиграв у Алжира (3:0).

