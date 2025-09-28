На чемпионате мира по велоспорту в Руанде золото неожиданно получила канадка Магдален Вальер.

ЧМ-2025 по шоссейному велоспорту. Женская элитная групповая гонка.

1. Магдален Вальер (Канада) - 4:34.48 часа

2. Нив Фишер-Блэк (Новая Зеландия) - (+0.23 с)

3. Мави Гарсия (Испания) - (+0.27 с)

..

25. Юлия Бирюкова (Украина) - (+4.16 минуты)

51. Ольга Кулинич (Украина) - (+16.20 минуты)

В Кигали (Руанда) состоялась женская групповая гонка элитного дивизиона на чемпионате мира-2025 по шоссейному велоспорту. Украину представляли две спортсменки – Юлия Бирюкова заняла 25-е место, а Ольга Кулинич завершила гонку на 51-й позиции.

Главной сенсацией стала победа 22-летней канадки Магдален Вальер, которая лишь второй раз в карьере выиграла гонку. Для спортсменки это – исторический прорыв, ведь она оставила позади признанных фавориток мирового пелотона. Серебро завоевала Нив Фишер-Блэк из Новой Зеландии, а бронзовая награда досталась испанке Мави Гарсия.

Чемпионат мира-2025 в Кигали проходит с 21 по 28 сентября и впервые в истории проводится на африканском континенте.

