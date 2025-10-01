Руководство мужского волейбольного клуба Эпицентр-Подоляны из Городка при поиске нового главного тренера команды остановило свой выбор на специалисте из Словении Радоване Гачиче, сообщает Volleyball.ua.

50-летний Гачич с 2020 года возглавляет мужскую сборную Австрии. Параллельно он работал и в клубах. В сезонах-2024/25 и 2021/22 Гачич возглавлял хорватскую Младость, с которой завоевал золото и серебро национального чемпионата и Кубка Хорватии. Также он был наставником словенских команд Любляна (2022-2024), Нова Браник (2019-2021), финского клуба ВаЛеПа Састамала (2018/19) и Аль Джазира Спорт Клаб из ОАЭ.

В сезоне 2013/14 Радован Гачич работал в российском клубе Урал в тренерском штабе итальянца Флавио Гулинелли. Сотрудничество он прекратил досрочно из-за финансовых проблем клуба.

Предыдущий сезон-2024/25 Эпицентр-Подоляне завершил в статусе полного триумфатора, выиграв все три национальных турнира – Суперкубок, Кубок и чемпионат Украины. В новом сезоне представитель Хмельницкой области будет выступать в европейском Кубке Вызова.

