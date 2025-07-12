ХК Кременчуг будет отстаивать честь Украины во втором по значимости европейском клубном турнире.

Хоккейный клуб Кременчуг попал в группу В, где также выступят команды Георгени (Румыния), Академия Будапешта (Венгрия) и Црвена Звезда (Сербия), информирует Sport.ua.

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Матчи турнира, который будет проведен в один круг, примет румынский город Георгени. Он расположен в высокогорной долине восточной части области Трансильвания на высоте 810 метров над уровнем моря. Игры состоятся 17-19 октября.

Победитель квартета станет обладателем путевки во второй раунд (14-16 ноября). Там он сыграет в Анже (Франция) в группе С. В квартете уже находятся три клуба – это Анже, казахстанское Торпедо и Кортина из Италии. Два лучших клуба выйдут в Финал четырех Континентального кубка (15-18 января 2026 года).

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