Матчи групповой стадии турнира в квартете В, где будет выступать украинский клуб, состоятся 17-19 октября в румынском городе Георгени, сообщает IIHF.

Континентальный кубок по хоккею 2026, 2-й этап, группа В

17 октября (пятница)

Кременчуг – Будапешт

Георгени – Црвена Звезда

18 октября (суббота)

Црвена Звезда – Кременчуг

Будапешт – Георгени

19 октября (воскресенье)

Будапешт – Црвена Звезда

Георгени – Кременчуг

Кременчуг уже выступал в Континентальном кубке в сезонах-2015/16 и 2022/23. Во время премьерного выступления команды были поражения от белорусского Шахтера (0:6), французского Руана (3:7) и польского клуба Тихи (1:3). Во второй раз Кременчуг снова трижды проиграл: Унии (2:4), Нитре (3:7) и Асиаго (0:5).

Оба раза украинский клуб выступал в третьем раунде розыгрыша. Теперь ему надо выиграть группу B второго раунда, чтобы попасть в третий этап.

