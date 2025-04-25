Запорожцы выиграли оба перенесенных матча против Донбасса и за 4 тура до финиша стали математически недосягаемыми для ближайшего преследователя – Одессы.

Техническое поражение определило последнего участника Финала четырех Кубка Украины по гандболу

Мотор оформил свой 13-й чемпионский титул, все подряд. Осталось одно золото до повторения исторического рекорда другого запорожского клуба – ЗТР, у которого 14 чемпионств.

Подопечные Николая Степанца выиграли предыдущие 24 тура и явно будут не прочь завершить без потерь весь чемпионат. Еще одна важная задача для Мотора – выиграть Кубок Украины и снова оформить "золотой дубль".