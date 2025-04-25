Чемпион Украины по гандболу стал известен за 4 тура до финиша – Мотор без поражений оформил 13-й титул подряд
25 апреля 13:20 - Читати українською
Запорожский Мотор проводит очередной доминантный сезон в чемпионате Украины.
Запорожцы выиграли оба перенесенных матча против Донбасса и за 4 тура до финиша стали математически недосягаемыми для ближайшего преследователя – Одессы.
Техническое поражение определило последнего участника Финала четырех Кубка Украины по гандболу
Мотор оформил свой 13-й чемпионский титул, все подряд. Осталось одно золото до повторения исторического рекорда другого запорожского клуба – ЗТР, у которого 14 чемпионств.
Подопечные Николая Степанца выиграли предыдущие 24 тура и явно будут не прочь завершить без потерь весь чемпионат. Еще одна важная задача для Мотора – выиграть Кубок Украины и снова оформить "золотой дубль".
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