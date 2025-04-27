Чемпионат Украины по гандболу среди женщин еще не завершился, но главные награды первенства уже нашли своих новых обладателей.

Несмотря на то, что 22-24 мая запланирован 9-й, заключительный тур женской Суперлиги Украины по гандболу, уже известны команды, занявшие первое и второе места. Чемпионство в 11-й раз подряд завоевала львовская Галичанка.

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Оформить победу в чемпионате позволила победа над киевским Спартаком-ШВСМ (28:21) и поражение ужгородских Карпат от киевской команды (30:32). Интересно, что 11 чемпионств – второй самый высокий результат в истории. Опережает Галичанку по количеству трофеев запорожский Мотор – 14 титулов.

Добавим, что Карпаты гарантировали для себя серебряные награды, поэтому вся интрига лишь в том, кто завоюет "бронзу". Перед стартом 9-го тура Спартак и КОСФК (Киевская область) имеют одинаковое количество очков.

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