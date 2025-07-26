О назначении Журбы на тренерский мостик коллектива сообщила пресс-служба ХИТа.

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Сергей Журба является Мастером спорта международного класса, шестикратным чемпионом Украины, трехкратным лучшим футзалистом Украины (2014, 2016, 2017).

Три раза из шести Журба становился чемпионом страны в составе ХИТа, за который выступал еще в прошлом сезоне. Также в составе киевской команды Сергей дважды выигрывал Суперкубок Украины, завоевывал серебряные и бронзовые награды украинской Экстра-лиги.

За ХИТ Журба провел 250 официальных матчей, забил 98 мячей. С января этого года он исполнял в команде обязанности играющего тренера.

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