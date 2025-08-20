Украинский боксер Максим Зиневич, выступавший в весовой категории до 75 кг, узнал срок дисквалификации за проваленный допинг-тест и нарушение правил, сообщает Национальный антидопинговый центр.

У Зиненко, чемпиона Украины 2025 года и обладателя Кубка страны 2024 года, были найдены запрещенные вещества из группы селективных модуляторов андрогенных рецепторов (SARMS): остатки остарина (энобосарм) и его метаболитов, а также следы лигандрола (LGD-4033) и RAD140. Эти препараты помогают стимулировать рост мышечной массы и повышают выносливость.

Кроме этого, 19-летний Зиненко нарушил статью Антидопингового кодекса, пытаясь сфальсифицировать допинг-пробу на одной из стадий контроля. Ввиду этого, боксер получил дополнительное наказание.

В результате дисквалификация Максима Зиненко составила 10 лет. Она началась 30 апреля этого года и будет действовать до 29 апреля 2035 года.

