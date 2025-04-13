Боксер Владимир Мандзюк погиб во время выполнения боевого задания. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ассоциация бокса Украины.

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"Навсегда 28... Еще одна болезненная потеря. Война забирает лучших сыновей Украины. На щите домой, на Тернопольщину, возвращается Владимир Мандзюк, позывной "Воха". Мастер спорта Украины по боксу, воспитанник клуба "Ринг", многократный чемпион и призер всеукраинских и международных турниров, чемпион Украины среди студентов (г. Днепр, 2018).

Боец в ринге – бесстрашный воин на поле битвы. Владимир был настоящим – честным, надежным, искренним. Любил жизнь, имел большие мечты, большие цели и высокие достижения. Его уважали друзья, ценили собратья – он был примером силы духа для молодежи. Осенью 2024 года стал в ряды Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

9 апреля 2025 года погиб в бою, защищая независимость и целостность Украины. 11 апреля 2025 (приказ №257) посмертно награжден "Золотым Крестом". Прощание и похороны состоятся 13 апреля 2025 года в городе Тернополь. Боксерское сообщество Украины глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным, друзьям и собратьям Владимира.

Вечная память Герою. Слава Украине! Героям Слава!" – написала пресс-служба АБУ.